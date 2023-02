ADL: "Scudetto sarebbe culmine di un decennio straordinario. Per la città significherebbe 3 cose"

Mercato, Champions, futuro. Questi e altri i temi affrontati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella sua lunga intervista

Mercato, Champions, futuro. Questi e altri i temi affrontati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella sua lunga intervista al quotidiano tedesco Bild: "Lo scudetto sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità. E' un riscatto. In estate abbiamo avuto il coraggio di ringiovanire la rosa e Spalletti ha saputo far giocare la squadra in modo spettacolare e vincente".