ADL si è informato su Nagelsmann: una penale lo rende irraggiungibile

Julian Nagelsmann irraggiungibile per il Napoli per una penale che sarebbe da versare al Bayern Monaco. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del possibile interesse del Napoli per il tecnico tedesco.

"Per motivi simili, De Laurentiis si è informato anche su Julian Nagelsmann, esonerato dal Bayern, mossa del club risultata sbagliata. Ma qui oltre a parlare di stipendi da 7 milioni di euro netti, ci sono anche penali da pagare alla società di Monaco, che fanno frenare anche i più ricchi club di Premier. Ma le informazioni prese dal presidente alla fine risultano sempre funzionali ai suoi progetti.