ADL sincero: "Difficile competere con i debiti di Juve e Inter. Non chiuderò più in rosso come accaduto..."

Nel corso di un'intervista a Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è stato incalzato anche sugli obiettivi di questa stagione: "Sempre gli stessi: dare il massimo combinando risultati sportivi con risultati economici ed evitando di chiudere i bilanci in rosso come è già successo qualche volta e come non deve più succedere. Non capisco gli eterni scontenti che girano intorno al Napoli. Io sono un industriale del calcio, non un presidente nominale come al Real Madrid o al Barcellona. La gente deve mettersi in testa che io rappresento una proprietà: devo stare attento agli equilibri economici ma nonostante ciò il Napoli raggiunge sempre risultati importanti. Difficile competere con l'Inter e la Juventus che si indebitano o con il Milan che è sull'orlo del baratro. Io voglio andare più avanti possibile in campionato e in Champions".