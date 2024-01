ADL sull'Arabia: "Formidabili, diventerà centro del mondo! Non ce n'è per nessuno, incredibile!"

Nel corso del suo intervento a Mediaset, prima di parlare di arbitri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha elogiato l'Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

Nel corso del suo intervento a Mediaset, prima di parlare di arbitri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha elogiato l'Arabia Saudita.

"Quello che mi ha colpito moltissimo è l'aver scoperto un paese, l'Arabia, con una crescita straordinaria, potentissima, che non vedremo negli anni ma vedremo nei mesi. Questa straordinaria democratizzazione di un paese che credevamo chiuso su se stesso e che invece è apertissimo e che diventerà, guerre permettendo, la centralità del nuovo mondo esplosivo di una commercialità incredibile.

Non ce n'è per nulla. Ho visto un luogo incredibile che annebbia Disneyland. Sono formidabili. Hanno centomila gru in piedi per costruire un nuovo paese, una nuova era che darà del filo da torcere a tutti quanti. Il calcio qui è lo specchietto delle allodole, sono furbi, sono arabi, usano il calcio come se fosse il super spot per farsi pubblicità. Da qui ai prossimi anni costruiranno l'inverosimile".