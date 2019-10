ADL vicino alla squadra: patron sarà in Austria per spingere gli azzurri contro il Salisburgo

Aurelio De Laurentiis pronto a sostenere la squadra nella difficile trasferta in Austria. Sull’edizione odierna de Il Mattino, si legge come il patron dopo aver disertato la trasferta in Belgio tornerà a seguire gli azzurri in una trasferta di Champions League, assistendo al match della Red Bull Arena. Dopo l’impegno austriaco, poi, De Laurentiis volerà negli Stati Uniti per assolvere ad alcuni impegni legati all’attività cinematografica e da lì seguire le gare che gli azzurri giocheranno fino alla nuova sosta di metà novembre.