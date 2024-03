ADL vuole la Champions a tutti i costi: stanziato nuovo premio per la squadra

Aurelio De Laurentiis ha promesso alla squadra un nuovo bonus economico nel caso di raggiungimento della Champions League.

Un altro premio Champions per il Napoli. Dopo aver stanziato 10 milioni di euro per la possibile qualificazione al mondiale per Club del 2025, sfumata nella notte di Barcellona con l’eliminazione in Champions, Aurelio De Laurentiis ha promesso alla squadra un nuovo bonus economico nel caso di raggiungimento di un piazzamento valido per l’accesso alla prossima Champions League.

Lo riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come il presidente abbia promesso un ulteriore premio alla squadra, oltre ai premi personali che tutti i calciatori hanno nei loro contratti in caso di piazzamento Champions.