Affare Osimhen, ADL pronto a presentarsi davanti ai pm per chiarire la sua posizione

Aurelio De Laurentiis è indagato per l’affare che portò in Italia Victor Osimhen dal Lille e ieri la Procura di Roma ha chiuso l’indagine.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis è indagato per l’affare che portò in Italia Victor Osimhen dal Lille e ieri la Procura di Roma ha chiuso l’indagine. Falso in bilancio l'accusa per il presidente del Napoli, che acquistò il centravanti nigeriano per 71,2 milioni, ma ne sborsò solo 50 circa più i cartellini di Orestis Karnezis, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri (5 milioni circa cadauno). Cosa accade adesso? Lo spiega il Corriere della Sera:

"La Procura di Roma ha chiuso le indagini che vedono indagato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio in relazione all’acquisto di Victor Osimhen dai francesi del Lille, nel 2020. È l’atto che prelude di norma alla richiesta di rinvio a giudizio, anche se il presidente azzurro, fanno sapere i suoi legali, aspettava questo passaggio formale per poter chiarire, come prevede la procedura, la sua posizione. Anche facendosi ascoltare, a breve, dai pm romani a piazzale Clodio".