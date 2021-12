Ag. Cambiaso: "Giuntoli lo voleva 3 anni fa, ora ha richieste da mezza Europa ma è tutto aperto"

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una delle più belle rivelazioni di questa Serie A e ha richieste da mezza Europa. Anche dal Napoli? Giuntoli è uno che guarda avanti. Lo voleva tre anni fa per portarlo al Bari di De Laurentiis. E' un estimatore di Cambiaso da allora. Se è tardi per il Napoli? E' tutto aperto. Il Napoli in questo momento ha altre esigenze".