Ag. Deulofeu apre al Napoli: "E' una possibilità, gli piacerebbe tantissimo!"

Gerard Deulofeu è l'ultima suggestione di mercato del Napoli. L'esterno ex Milan è in uscita dal Watford. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la cessione temporanea è una strada percorribile e Albert Botines, agente del classe ’94, conferma l’esistenza di una trattativa: “Napoli è una possibilità per Deulofeu, sì. A lui piacerebbe tantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra”.