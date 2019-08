Ag. Elmas: "Il Napoli l'ha strappato a Liverpool, Tottenham e Real! Ancelotti l'ha voluto..."

George Gardi, rappresentante per l'Italia di Eljif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni, dopo l'ottima prestazione del macedone classe '99, a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un po' indietro con la preparazione rispetto ai compagni, avendo cominciato in ritardo, ma non mi aspettavo niente di diverso, anzi una crescita costante. E' un centrocampista moderna, che alla qualità tecnica abbina un'ottima fisicità, pertanto può giocare in diverse posizioni. Ancelotti lo sta migliorando ogni giorno di più, Eljif è contento di tutti i suoi suggerimenti".

MERCATO E RUOLO - "Su di lui c'erano Liverpool e Tottenham, finaliste di Champions League e le big della Spagna, incluso il Real Madrid che ha fatto un sondaggio. Questo per dire che non è facile, ma il Napoli è stato molto deciso e l'ha preso. E' un calciatore per il futuro, ma il presente è già valido. Ha molta personalità, è ambizioso e credo che possa migliorare. La scelta di venire al Napoli è stata la più positiva per lui perché ha trovato un allenatore che crede tanto in lui e che può dargli tanto come Ancelotti. Ruolo? Quando giocava in Macedonia, faceva anche l'attaccante. E' un giocatore che può coprire più ruoli. Poi non voglio entrare nel merito delle decisioni tecniche, ma sicuramente può ricoprire più posizioni".