Ag. Gaetano: "Se la giocherà fino a gennaio, poi valuteremo. Ecco la sua posizione in campo"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Gianluca Gaetano, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sempre detto a Gianluca che le strade erano due: o restava nei 6 centrocampisti per tre posti, o andava via se fosse stato il settimo. Abbiamo avuto l’opportunità di restare nei 6 centrocampisti ed è restato. E’ stata una conclusione fatta in ritardo per via dell’infortunio che non ha permesso a Garcia di vederlo e valutarlo. Si gioca ogni tre giorni a settimana, ci saranno le opportunità per mettersi in mostra. E’ giusto giocarsela in modo sano fino a gennaio, poi faremo il punto della situazione e il vedremo dà farsi.

Posizione? In questo momento è più pronto di giocare da mezzala e non da play. Col tempo potrebbe giocare in quella posizione, ma ora non c’è tempo. Con tutti gli impegni ravvicinati non credo che ci sia la possibilità per il Napoli di sperimentare Gaetano davanti alla difesa”.