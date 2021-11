Ag. Gatti: "Napoli lo stima, sarebbe cornice ideale per lui! A gennaio? Vedremo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Dario Paolillo, agente di Federico Gatti, difensore centrale del Frosinone che al debutto in B sta incantando la categoria: "In Nazionale ci sono i senatori, per forza di cose ci sarà un cambio generazionale e gradualmente potrà entrarci anche lui. Gatti ha fatto una decina di partite ma ha già le attenzioni di alcune squadre top di Serie A. Fino a un paio di anni fa giocava in Interregionale, ha dovuto lasciare gli studi e lavorare ai mercati, tornava la sera. Io l'ho conosciuto che aveva vinto l'Eccellenza, ho trovato un ragazzo con doti fisiche, tecniche e umane incredibili. Percorso in ascesa. Fino a un anno fa non lo voleva nessuno, poi il direttore Angelozzi ci ha creduto e ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Angelozzi fece vincere lo Spezia con l'età media più bassa, ha una grande attenzione per i giovani.

Se il Napoli farà un'offerta importante potrà arrivare anche a gennaio? Penso che bisognerebbe chiedere alla società. Ciò che io penso è che Giuntoli fa un lavoro eccezionale, il suo staff è sempre sui campi e molto attento. Li apprezzo e stimo. Al Napoli in prospettiva serve un centrale giovane, che può essere appunto Gatti, al quale auguro di essere il centrale della Nazionale per 10 anni. Lui ha una passione con cui gioca che mi rimanda alla passione del pubblico napoletano, quando fa un intervento difensivo esulta come un gol. E quando altri segnano, fa anche uno scatto di 40 metri per abbracciare il compagno. Gioca con passione e questo lo accomuna molto alla passione dei tifosi del Napoli.

Lui vuole giocare dove c'è passione, si esalta dentro le partite e nei contesti dove c'è grande trasporto emotivo. Credo che una società come il Napoli, che ha questo tipo di pubblico e passione, possa essere una cornice idilliaca per le sue caratteristiche morali. Il Napoli può provare a prenderlo a gennaio? Di certo lo stimano molto, da qui a gennaio c'è tempo. Bisognerà confrontarsi con Angelozzi. Poi non so le esigenze del Napoli per gennaio. La mia idea è che penso che il Napoli, in prospettiva, potrebbe pensare a un investimento su un difensore centrale giovane. Poi se sarà Gatti o un altro, a gennaio o giugno, non lo posso sapere ovviamente".