Ag. Insigne: "Non abbiamo chiesto nessun aumento spropositato! Quando leggo qualche giornalaio..."

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto telefonicamente nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, queste le parole del procuratore del capitano azzurro: “Ho chiesto di intervenire in trasmissione in seguito alle parole di Marolda, che ritengo uno dei giornalisti più bravi e preparati in Campania e in Italia.

Volevo precisare alcune cose: non decido di alzarmi la mattina e di attaccare di punto in bianco la stampa napoletana, ho fatto quello che ho fatto perché lo ritenevo doveroso. Quando leggo qualche giornalaio, lo ripeto, che scrive o che addirittura lancia un sondaggio sugli appuntamenti tra me e la dirigenza insieme a Lorenzo e nel quale avremmo chiesto uno spropositato aumento di contratto, mi chiedo perché si decida di scriverlo. Addirittura un sito ha posto un sondaggio su questo argomento. Perché dire cose non vere? Per mettere i tifosi contro il giocatore e il Napoli?

Ho dovuto spesso chiamare diversi giornalisti per smentire queste notizie. Qualche settimana fa ho dovuto smentire la notizia, la cosa ha avuto risalto nazionale, di un giornalista napoletano che parlava di un incontro con il club con richieste elevate di rinnovo. Una cosa priva di fondamento e lo garantisco.

Dichiarazioni su squadra e allenatore? Va considerato il contesto, ma risponderei sempre allo stesso modo. Mi era stato chiesto se in questo momento difficile servano reazioni importanti di personalità: io ho risposto che se tutti i giocatori avessero avuto la grinta di Gattuso la cosa sarebbe stata positiva. Non era un attacco alla squadra ma una considerazione a carattere generale.

Parlando del Napoli, la squadra sta facendo un giusto campionato. La rosa non è così ampia da sopperire alle assenze di campioni come Koulibaly o Mertens. Non farei tragedie, siamo abituati a esaltarci ne momenti belli e deprimerci in quelli brutti. Siamo fatti così. Questo è un anno strano e particolare per tutti vista la situazione, ma il Napoli ha tutto per uscire al meglio da questa situazione”.