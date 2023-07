Ag. Meret: "Mai parlato con l'Inter, Onana è ancora lì con loro"

Federico Pastorello, agente di De Vrij e Meret, uscendo dalla sede dell'Inter ha parlato ai microfoni di Tmw del rinnovo ormai definito dell'olandese e non solo.

TuttoNapoli.net

Federico Pastorello, agente di De Vrij e Meret, uscendo dalla sede dell'Inter ha parlato ai microfoni di Tmw del rinnovo ormai definito dell'olandese e non solo: "Per il rinnovo di è tutto fatto, abbiamo sistemato tutti gli ultimissimi dettagli e credo che a breve verrà fatto l'annuncio. Se abbiamo parlato anche di Pereyra? Diciamo che è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni per l'Inter. Poi dopo bisognerà vedere nei prossimi giorni".

Ci può essere un interessamento dell'Inter per Meret? "No, non ne abbiamo mai parlato, anche perché Onana è ancora lì con loro... Sarr può essere un'opzione per l'Inter? No, credo che cerchino più un braccetto di destra. Quindi no".