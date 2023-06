Ag. Meret: "Resta al Napoli, salvo offerte! Prossima estate sarà diverso..."

Federico Pastorello, agente di Meret, ha parlato a Sportitalia

Federico Pastorello, agente di Meret, ha parlato a Sportitalia: "Meret è molto contento, ma lo era anche quando giocava meno. Il popolo napoletano lo ha accolto come un figlio. Lui avverte l'affetto della gente. Finalmente ha mostrato il suo valore.

Futuro? Non mi aspetto grossi cambiamenti, penso rimarrà ancora a Napoli e nel caso parleremo con la società in caso di offerte, ma noi siamo tranquilli perché gioca nella squadra campione d'Italia che sarà in Champions e che ha preso un altro grande allenatore. Poi ovviamente il mercato ha sempre degli imprevisti. Mi aspetto che il mercato dei portieri sarà più attivo tra 12 mesi e magari proprio tra un anno faremo altre riflessioni...".