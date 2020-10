Ag. Petagna: "Amore a prima vista con Napoli, con questo clima può essere da Nazionale!"

Primo gol con la maglia del Napoli per Andrea Petagna, che contro il Benevento è risultato decisivo per i tre punti. Il suo procuratore Giuseppe Riso, all'indomani del successo degli azzurri e della rete del suo assistito, si è così espresso al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso sta facendo benissimo, è uno dei migliori allenatori al mondo adesso. Andrea ha avuto Allegri, Gasperini e mi ha detto che Gattuso è davvero un allenatore importante".

RUOLO - "Andrea ogni tanto tende ad uscire dall'area, Rino invece vuole che resti dentro, è una cosa che sta provando a trasmettergli. L'abbraccio ricevuto dai napoletani è bellissimo, l'ha sentito forte. Andrea è un giocatore unico perché sia a livello nazionale che internazionale può far bene. Può giocare in più ruoli: davanti, a destra, a sinistra, vicino a un'altra punta o solo. Con il clima che s'è creato attorno a lui credo che possa diventare un attaccante importante anche a livello europeo".

AZZURRO NAPOLI E AZZURRO NAZIONALE - "Cura dimagrante? E' arrivato il più tirato possibile, il più in forma possibile perché sa che è un'occasione importante e non voleva sbagliare. Ha curato i particolari, per tutto. A Napoli ha avuto un amore a prima vista, mi ha subito detto 'Città incredibile, gruppo incredibile'. Lo sento felice e ne sono contento. Nazionale? L'azzurro Napoli va conquistato ogni giorno, l'azzurro Nazionale è un obiettivo che Andrea ha in testa. Me lo dice spesso, vuole diventare l'attaccante della nazionale".