Ag. Politano: "Critiche che non condivido! Pochi gol? Gioco Spalletti non favorisce gli esterni"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano: “Che aria tira nel Napoli? Sicuramente c’è un po’ di delusione da parte dei calciatori, sono coscienti che la partita di domenica era un bivio importante per la lotta Scudetto. Però sicuramente credono ancora di poter fare un grande recupero, dato che ci sono 10 partite a disposizione. Credere in una rimonta e d’obbligo. Sono a 3 punti dal Milan e uno dall’Inter, che però ha il recupero. Non sono distanze enormi. Però bisogna fare attenzione alla Juventus dietro. Basterebbe una vittoria a Verona per far riprendere l’entusiasmo.

Di Lorenzo e Politano sono stanchi? Di Lorenzo non si è fermato un minuto purtroppo. I giocatori per tenerli a livelli altissimi bisogna fargli fare 30-35 partite. Politano? Leggo delle critiche feroci che non condivido. Gli stessi giocatori sono andati a Roma con la Lazio facendo un’ottima partita, anche Insigne che ha fatto gol e assist. Dopo la partita contro il Milan sono stati massacrati entrambi. Sicuramente non hanno giocato sui loro standard ma leggo come se il problema della partita con il Milan siano stati loro. Sono stati messi in discussioni ma credo che non sia corretto da parte di nessuno farli diventare capri espiatori. Poi le partite sottotono capitano.

Rendimento di Politano in calo? Gli esterni del Napoli hanno segnato pochi gol su azione. Il tipo di gioco di Spalletti non li favorisce. Vuol dire che il tipo di gioco di Spalletti prevede più sacrifici nella zona difensiva, con Gattuso erano più proiettati a fare gol. Sarebbe incoerente e non corretto limitarci a dire che Politano ha fatto 8 gol in questo periodo l’anno scorso e ora solo 1. Il gioco diverso porta a fare meno bene gli esterni.