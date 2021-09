Ag. Rrahmani: "Bravo Giuntoli per averlo preso, ora avverte fiducia! Su Spalletti..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Adrian Aliaj, aghente di Amir Rrahmani: “Prima di tutto, voglio dire che il Napoli non ha cambiato molto ed il non aver fatto grandi cambiamenti sta aiutando, rispettando il fair play, a maggior ragione in tempi di Covid. Poi, c'è Spalletti: se oggi, il Napoli è in alto è perché il mister ha messo tutto a posto, c'è un'energia positiva, si vede la sua grande mano. Spalletti ha dato al Napoli una grande variabilità di soluzioni: la differenza è segnata dalla grande qualità della squadra ed il Napoli la possiede in tutti i reparti. Spalletti ha messo tutto a posto, mi piace tanto questo Napoli. Si sente un vento importante ed i risultati arrivano. Bisogna mantenere un profilo basso: il traguardo è ancora lontano. Miglior momento della carriera di Rrahmani? Aspettiamo, magari arriva uno scudetto, ma non farmi dire altro! Amir è un giocatore importante, non ho mai avuto dubbi sul suo livello. Ogni squadra ha bisogno di un Rrahmani: bisogna dare grande merito del suo arrivo a Cristiano Giuntoli. In città sente un grandissimo affetto: questo lo stimola a fare ancora meglio, sempre meglio. Il suo rendimento sarà sempre in continua evoluzione".