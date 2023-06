Ag. Samardzic: "E' un fenomeno, speriamo che il Napoli possa essere un'ipotesi valida"

L'avvocato Rafaela Pimenta, agente di Samardzic, ha parlato del talento dell'Udinese che tanto piace al Napoli in occasione del 21° Golden Boy

L'avvocato Rafaela Pimenta, agente di Samardzic, ha parlato del talento dell'Udinese che tanto piace al Napoli in occasione del 21° Golden Boy aprendo alla possibilità di un trasferimento in azzurro: "Per me è un fenomeno. Ha molto potenziale e possibilità, speriamo che Milan e Napoli possano essere ipotesi, vediamo come andrà".