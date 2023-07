Ag. Zerbin: “Piace a tanti, colloqui con molte squadre. E' adatto al gioco di Garcia"

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ cresciuto tanto sotto la guida di Spalletti, è stato un anno di grande crescita. Un ragazzo applicato e intelligente come lui ha approfittato dell’essere allenato da Spalletti. Zerbin associa una buonissima tecnica e tiro anche un bel motore, ha corsa lunga e agonismo, questo lo rende un calciatore moderno adattabili a tanti ruoli.

Futuro? Piace a tante squadre, abbiamo avuto tanti colloqui. E’ una fase di mercato che è fatta di tante chiacchiere e attesa. Ieri abbiamo passato una bellissima giornata insieme a Forte dei Marmi, c’era anche Valcareggi, per fare un brindisi per lo Scudetto e fare il punto della situazione. E’ un ragazzo molto sereno e vive questa fase con grande tranquillità.

Zerbin come Gervinho? Per ribaltare l’azione e per farlo più volte a partita ci vogliono delle particolari doti fisiche. Alessio potrebbe avere le caratteristiche fisiche che si adattano particolarmente al nuovo allenatore”.