Albiol: "Amo, tifo e seguo sempre il Napoli! Ce la farà ad andare in Champions"

Sei anni al Napoli da gran protagonista, poi il ritorno in Spagna, al Villarreal, dove riesce ancora a fare la differenza. Raul Albiol, a pochi giorni dalla finale d'Europa League, ha parlato della sua esperienza in azzurro in un'intervista concessa a Sky Sport: "La verità è che amo Napoli, così come lo ama la mia famiglia. Io posso solo tifare per loro. Ho vissuto sei anni meravigliosi lì e penso che riusciranno a raggiungere la Champions League. Tifo sempre Napoli, ogni volta che posso vedo le partite. Sono tutti nel mio cuore".