Alciato sicuro: "Spalletti sarà ct, Figc pronta a manlevare Spalletti dalla clausola"

"Non esclusa richiesta danni a Mancini".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Il giornalista Alessandro Alciato non ha dubbi: Luciano Spalletti sarà il nuovo ct della Nazionale. Le ultime sul tecnico di Certaldo e le strategia della FIGC vengono riportate dallo stesso Alciato su Twitter: "Spalletti ct confermato. Approfondimenti legali spostano termine annuncio ufficiale, si lavora per fine settimana (Figc pronta a manlevare Spalletti dalla clausola). Non esclusa richiesta danni a Mancini".