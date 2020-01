Allan non sarà a disposizione di Gattuso: farà ritorno in Brasile per la nascita del figlio

Allan sorride, il Napoli no, scrive quest'oggi Il Mattino per raccontare che nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, il centrocampista azzurro è diventato nuovamente papà. È nato Matteo, il terzo figlio, in Brasile dove mamma Thais ha fatto ritorno già a fine novembre. Allan - che ancora non ha recuperato a pieno dai problemi fisici - in giornata volerà in Brasile e questo significa che non sarà a disposizione di Gattuso per la gara di domenica contro la Juventus.