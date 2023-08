Allarme infortuni, Cds: "Rongoni si sarà accorto che stridono col passato?"

Rudi Garcia con il Girona s’è dovuto inventare (ma solo per una ventina di minuti), un Napoli senza la propria anima

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia con il Girona s’è dovuto inventare (ma solo per una ventina di minuti), un Napoli senza la propria anima: però fuori dal tridente questa squadra non sa starci o, magari inconsciamente, non vuole starci. Ma senza Mario Rui, Demme, l’affaticato Osi e con un Lobotka da dosare dopo l’acciacco in allenamento, è divenuto un esercizio alternativo provare ad infilarsi in un turnover estivo: Paolo Rongoni, il preparatore atletico che Garcia ha portato con sé, avrà contato pure lui gli incidenti di percorso che stridono con la tendenza del passato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).