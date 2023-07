Altro che Massara, Meluso è in pieno stile ADL: ricordate i due precedessori?

Da Bigon a Meluso, ds erede di Giuntoli, annunciato a sorpresa su Twitter, tutti arrivano da club meno blasonati, non sono vincenti

© foto di Ufficio Stampa dello Spezia Calcio

Ad eccezione di Pierpaolo Marino, ma in quel caso De Laurentiis appena entrato nel mondo del calcio aveva bisogno di un uomo esperto e di spessore, magari già vincente, tutti i direttori sportivi del Napoli hanno avuto una caratteristica in comune: la gavetta. La partenza dal basso. Da Bigon a Meluso, ds erede di Giuntoli, annunciato a sorpresa su Twitter, tutti arrivano da club meno blasonati, non sono vincenti, aspettavano da tempo la propria occasione.

Come Meluso, anni 58, cosentino, ex Lecce e Spezia, una vita in provincia e ora incredibilmente ds del Napoli campione d'Italia. Bigon arrivò giovanissimo dalla Reggina (aveva 38 anni), Giuntoli dal Carpi a 43 anni. Altro che Massara, che ha vinto lo scudetto col Milan ed è stato anche a Roma e Palermo con Sabatini (e all'Inter). Il ds del Napoli è ancora una volta un nome a sorpresa, un profilo venuto dal basso, per questo spiazzante.