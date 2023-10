Altro che turnover: previsto un solo cambio di formazione per Garcia

TuttoNapoli.net

L’idea di formazione per domenica, scrive il Corriere dello Sport, è che Garcia sia intenzionato a schierare con la Fiorentina almeno dieci degli undici che hanno sfilato con il Real: Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui in vantaggio su Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e il tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Dunque niente turnover.