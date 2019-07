Alvino: "Cattiva informazione, James sarà del Napoli! Atletico una manovra, affare definitivo in caso di sconto"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha parlato dei rumors su James all'Atletico Madrid: "Dalla Colombia e poi dalla Spagna hanno messo in allarme i tifosi del Napoli. La notizia sulla preferenza di James per l'Atletico nasce dalla Colombia, poi As, autorevole media spagnolo ben informato sul Real... ma forse di domenica aveva qualche redattore in vacanza perché fa propria la notizia e dice che l'Atletico è pronto a versare 42mln cash per bruciare il Napoli. La notizia fa il giro del mondo e manda in tilt i tifosi azzurri. Ma James vestirà la maglia del Napoli, ed io continuo a dirlo, per un'operazione storica. Solo a quel punto ci renderemo conto della portata storica di questa operazione. Un minimo di ansia è venuta anche a me, As è molto informato, sono amici personali di Mendes, ma As ha perso un'occasione per fare buona informazione. Il Napoli è tranquillo perché è forte di un patto d'acciaio col giocatore. Qualcosa che non si può più slegare. Potrebbe essere solo un'azione di disturbo di qualche buon amico di Mendes per mettere pepe e far velocizzare il Napoli, cercando la cessione defintiiva che al Napoli non è mai andata giù ma potrebbe pensare di chiudere in caso di sconto sui 42mln che guarda caso offrirebbe proprio l'Atletico. Ma sarà del Napoli: James ed Ancelotti si sentono quotidianamente!".