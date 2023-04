Alvino posta audio (privato) di Zielinski: “Dopo martedì non parlerà più nessuno”

Gli azzurri sono molto carichi per la sfida di martedì, come lo dimostrano le parole di Piotr Zielinski.

Sale l'attesa per il ritorno del quarto di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Gli azzurri sono molto carichi per la sfida di martedì, come lo dimostrano le parole di Piotr Zielinski. A svelarle è il giornalista Carlo Alvino, pubblicando sui social un audio whatsapp (evidentemente privato) del centrocampista azzurro: "Lasciamoli scrivere tutto quello che voglio... martedì conta solo il campo, vincere, passare il turno e basta! Poi non parlerà più nessuno".