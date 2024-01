Alzata l'offerta per Mangala! Il Napoli si spinge fino a 25mln: i dettagli

La caccia al centrocampista prosegue in casa Napoli e in cima alla lista ora c'è Orel Mangala, 26 anni, in forza al Nottingham Forest.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport La caccia al centrocampista prosegue in casa Napoli e in cima alla lista ora c'è Orel Mangala, 26 anni, in forza al Nottingham Forest. Il club azzurro fa sul serio per il mediano belga, tiene vivi i contatti e nelle ultime ore ha aumentato la sua offerta, stando a quanto riferiscono dalla Germania. Sky Deutschland fa sapere che Aurelio De Laurentiis ha proposto al sodalizio inglese un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro al presentarsi però di determinate condizioni. Si attende adesso una risposta. Il Napoli vuole regalare Mangala a Mazzarri.