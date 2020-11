Ancelotti difende il figlio Davide: "A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare mio figlio"

"Tutto quello che si è scritto sui miei problemi di spogliatoio al Bayern, o a Napoli, non è vero". Parla così Carlo Ancelotti nella lunga concessa a France Football, nella quale è tornato a parlare della questione che ha suscitato molto polemiche legata alla gestione dello spogliatoio: "Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua" dice Ancelotti.

Altro passaggio interessante, quello legato al figlio Davide: "A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare lui. Ma Davide è intelligente, ama lo sport, ha studiato. È uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania. È competente e motivato, poco importa quel che dicono alle spalle".