Ancora out Lozano! E' pronto ma non entra, poi abbandona il campo a testa bassa

TuttoNapoli.net

Ancora un'esclusione in amichevole per Hirving Lozano. Il messicano non ha partecipato nemmeno alla terza amichevole di pre-campionato del Napoli. A differenza dell'ultimo test contro la Spal, il Chucky era inserito nella distinta ma è rimasto in panchina per tutta la durata del mach contro la Hatayspor. Negli ultimi minuti, pronto ad entrare, ha poi abbandonato il Patini scuro in volto, insieme ad un preparatore atletico ed ha raggiunto il campo adiacente di allenamento.

