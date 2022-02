Anguissa a Sky: "Vincerà chi sbaglierà meno, qui si gioca sui dettagli"

Frank André Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che torna titolare dopo la lunga assenza legata alla Coppa d'Africa, ha risposto alle domande dei cronisti di Sky prima della partita col Barcellona: "È una partita che si giocherà sui dettagli, sugli episodi. Sarà la squadra che farà meno errori a vincere".

In Spagna dicono che sia una finale anticipata?

"Non lo so, però so che sarà una bella partita tra due grandi squadre. Spero di far vedere un bel gioco, di dare tanta soddisfazione alla tifoseria. Che vinca il migliore".