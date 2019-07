AS - James che resta blocca il mercato del Real: la sua cessione poteva finanziare i prossimi colpi

Il mercato del Real Madrid è diventato un labirinto, scrive il quotidiano AS, che si sofferma sul futuro di James Rodriguez. Il club gli ha detto di restare e sa che le sue qualità in termini di assist possono risultare decisive per i blancos. Il club spagnolo lo stava per cedere, poi ha cambiato idea. Voleva 42 milioni subito per liberarlo. Ma lo stesso AS spiega che la permanenza di James potrebbe rappresentare una battuta d'arresto per la pianificazione del mercato. Si tratta di un giocatore su cui Zidane non contava e che continua ad essere, teoricamente, una potenziale occasione da sfruttare per far cassa e finanziare i prossimi rinforzi.