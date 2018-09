Ass. Borriello: "Pronti a dare il San Paolo ad ADL, ma con offerta congrua. Bagni? Tra pochi giorni i lavori"

L'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Le porte di San Giacomo sono aperte. La sala riunioni è aperta tutti, perché non dovremmo accettare De Laurentiis? Quando vuole siamo lì. Vendere il San Paolo? Ci sediamo ad un tavolo e chiamiamo qualcuno dell’agenzia delle entrate, un docente, un professore o un perito dell’assicurazione dello stadio e vediamo qual è il suo valore di mercato. Saremmo pronti ad affidarlo a De Laurentiis, ma devono esserci delle offerte congrue, non possiamo fare favori, noi la siamo pubblica amministrazione e dobbiamo comportarci così. È il Sindaco e rappresentare la città, non il Presidente di una squadra. Lavori? Non è il San Paolo dei sogni, ma noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno. Abbiamo colto l’occasione Universiadi per avviare i lavori perché ci sono soldi pubblici. Bagni? Tra pochi giorni si partirà con i lavori ai bagni. Poi i sediolini".