Ass. Polizia Municipale: "Meglio si giochi domenica per numero agenti. Vieteremo auto e moto..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità presso il Comune di Napoli: "Il piano per Napoli-Salernitana? La prospettiva è di realizzare un'area di divieto di accesso e di transito ai veicoli motorizzati. L'area sarà estesa per gran parte della città, per evitare che venga garantito l'ordine e la sicurezza dei pedoni che vorranno festeggiare. I flussi sono già potenzialmente insostenibili per la vivibilità della città, quindi dobbiamo prevenire e non permettere a migliaia di auto e moto di affollare le vie del centro. Speriamo che questo evento eccezionale non venga guastato dai soliti luoghi comuni, ma anzi che si possa dare un esempio totale a tutto il Paese. Cerchiamo di vivere a piedi e con i mezzi pubblici l'entusiasmo della festa.

Tutte le amministrazioni locali stanno sollecitando l'Osservatorio per giocare domenica, anche se la partita di sabato genererebbe al 50% lo stesso entusiasmo della matematica acquisita. Giocare Napoli-Salernitana di domenica ci darebbe una mano a razionalizzare l'utilizzo delle Forze dell'Ordine. Ci sono in ballo temi importanti, come la sicurezza e l'ordine pubblico. Dobbiamo valutare tutto con attenzione, visto le grandi folle che animeranno le vie della città. Sono tutti temi al vaglio dell'Osservatorio e speriamo che venga accolta la nostra richiesta di giocare Napoli-Salernitana alla domenica.

Napoli-Pesaro di Basket anticipata per lo Scudetto e a poche ore dall'attuale Napoli-Salernitana? E' stata comunque una decisione di buon senso. Alle Forze dell'Ordine starà poi il compito di gestire la sicurezza pubblica in ogni scenario.

La festa Scudetto saltata nel 2018? All'epoca ero Questore e la stavamo preparando dopo la vittoria di Torino, con la rete di Koulibaly. Adesso è una soddisfazione per tutti noi delle amministrazioni vedere realizzato finalmente quanto sfiorato cinque anni fa. Ribadisco poi un appello a tutti i tifosi: restiamo civili e sfatiamo i luoghi comuni, Napoli è al centro del mondo e per noi sarà un grande opportunità!".