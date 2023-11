Atalanta, Gasperini rischia di perdere un big: problema per Koopmeiners

Dalla conferenza stampa di Gian Piero Gasperini sono emerse ulteriori indicazioni sui giocatori a rischio per la sfida di domani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dubbio dell'ultim'ora in casa Atalanta. Dalla conferenza stampa di Gian Piero Gasperini sono emerse ulteriori indicazioni sui giocatori a rischio per la sfida di domani e tra questi c'è anche il grande ex obiettivo estivo del Napoli, Teun Koopmeiners, rientrato con qualche acciacco dagli impegni con la nazionale. Queste le parole di Gasperini sull'infermeria:

"Sono rimasti fuori Palomino e Toloi. Ruggeri ha recuperato abbastanza bene, abbiamo recuperato un po' tutti, il dubbio dell'ultima ora è quello di Koopmeiners, è arrivato dalla nazionale un po' acciaccato, lo valuteremo domani. È un problema fisico, è un affaticamento. Il problema è che giochiamo domani".