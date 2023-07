Aumentata la capienza del Patini per le amichevoli: saranno in vendita nuovi biglietti

La capienza dell'impianto di Castel di Sangro per i prossimi tre test sarà aumentata da 5 mila spettatori a 7,5 mila.

Nella giornata di ieri ci sono state alcune tensioni all'ingresso del Teofilo Patini per i troppi tifosi arrivati in ritiro e che non sono potuti entrare perché lo stadio era già tutto esaurito. Un problema a cui si proverà ad ovviare presta. Come annunciato dal sindaco Angelo Caruso a Radio Crc, la capienza dell'impianto di Castel di Sangro per i prossimi tre test sarà aumentata da 5 mila spettatori a 7,5 mila e saranno messi in vendita nuovi biglietti per le amichevoli con Girona, Augsburg e Apollon Limasso.