Auriemma su Tuttosport: "Kessié è un pallino di Giuntoli, ma due club sono in vantaggio"

Tra i tanti nomi accostati al Napoli per il centrocampo c'è anche quello del 22enne Franck Kessié del Milan, giocatore che ultimamente sta trovando poco spazio con Pioli e che dunque è in uscita. Sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, con un articolo a firma del giornalista Raffaele Auriemma, si legge che il centrocampista è da sempre un pallino del ds Cristiano Giuntoli, però per la finestra di contrattazioni invernale sembrerebbero essere in vantaggio il Monaco ed il Wolverhampton.