AZ, Slot in conferenza: "Speciale essere in corsa e vicini a due top club. Niente calcoli..."

Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico dell'AZ Arne Slot ha parlato della sfida di domani contro il Napoli: "All'andata abbiamo vinto lì 1-0 ed abbiamo giocato molto bene. E' bello e speciale poter dire che abbiamo una possibilità di continuare la competizione nonostante un girone con un top club come il Napoli e la leader in Spagna. Sono tre club tutti molto vicini tre loro in questo momento".

Sui calcoli per il passaggio del turno: "Puoi fare tutti i tipi di calcoli, ma sono convinto che se perdiamo alla fine saremo fuori".

Solo il 27% di possesso col Napoli? "Puoi anche avere il controllo della gara senza avere la palla. Con la Real Sociedad non avevamo la palla mentre a Napoli avevamo comunque il controllo perché non abbiamo regalato grandi occasioni. Il Napoli è forte, dovremo giocare ancora sopra al nostro livello".