Bagnoli, martedì summit a Roma tra ADL, Fitto e Manfredi: sul tavolo anche il nuovo stadio

Riferisce ll Mattino nella sua edizione online.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Martedì a Roma, a Palazzo Chigi, ci sarà l'incontro tra il ministro per la Coesione e il ministro Raffaele Fitto, il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis e probabilmente ci sarà anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi. Riferisce ll Mattino nella sua edizione online. Il patron del Napoli vorrebbe costruire il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo della società azzurra imitando il modello Man City con dozzine di campi da gioco e molto altro. La richiesta di De Laurentiis di un incontro, dunque, è stata accolta da Fitto, ma le posizioni tra le parti però sono molto distanti.

Le posizioni. Il sindaco, che è il commissario straordinario per Bagnoli, e il Governo sono dallo stessa parte: per loro è il Maradona lo stadio sul quale fare investimenti ed ospitare alcune gare di Euro2032. De Laurentiis è invece contrario alla struttura di Fuorigrotta, visto che i lavori al Maradona farebbero perdere alla Società almeno 100mln di incassi siccome il Napoli dovrebbe migrare in altri stadi almeno per tre anni.

Cosa può accadere martedì? Comune e Governo stanno lavorando alla modifica normativa per accelerare il processo di bonifica. Non è all'ordine del giorno un'altra modifica del disegno urbanistico, necessaria per costruire uno stadio a Bagnoli. De Laurentiis ha individuato nell'area del Parco dello Sport il luogo per costruire lo stadio, ma in quella zona è in chiusura un accordo con la Federazione italiana Tennis per un centro federale. Se De Laurentiis martedì si presenterà a Palazzo Chigi con un vero progetto che significherebbe avere un piano finanziario garantito da una banca allora la riflessione potrebbe essere approfondita.