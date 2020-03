Barça-Napoli in campo neutro? Azzurri hanno fretta di saperlo

Europa in alto mare, anche Rugani positivo al Coronavirus, la Uefa non può far finta di nulla. Cosa accadrà con le gare delle italiane? Ma, soprattutto, quale sarà il destino di Barcellona-Napoli, partita in programma mercoledì prossimo a porte chiuse al Camp Nou? L'edizione odierna de Il Mattino avanza una nuova ipotesi: la possibilità di scegliere un campo neutro per disputare la partita dato che difficilmente si potrà giocare in Spagna. Ma si tratta al momento solo di un'idea che dovrà trovare eventualmente conferma. Una cosa è certa, il Napoli ha fretta di sapere quale sarà la scelta della Uefa visto che deve organizzare il lavoro sul campo dei prossimi giorni.