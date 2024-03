Barcellona, Cancelo: "Li abbiamo lasciati vivi, all'andata Napoli fece poco. Non solo Kvara e Osi..."

Così parla Joao Cancelo, laterale del Barcellona, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida Champions con gli azzurri.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

"Premessa: a me il Napoli è sempre piaciuto tanto, per Maradona, e perché è una squadra di ‘barrio’, popolare e con radici profonde nella città". Così parla Joao Cancelo, laterale del Barcellona, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida Champions con gli azzurri.

"Quando sono arrivato in Italia c’era Sarri e giocavano un gran calcio, un aspetto che hanno sempre curato. All’andata li abbiamo lasciati vivi, abbiamo fatto un gran primo tempo e dovevamo segnare di più. Siamo stati superiori, loro hanno combinato poco, ma ora partiamo alla pari".

Kvara-Osimhen fanno paura?

"E Politano? Sono talenti eccezionali, Osimhen all’andata con mezzo pallone ci ha fatto gol, è uno dei migliori attaccanti del mondo. Ma c’è di più: a me piace Zielinski che non può giocare perché non è in lista, e Lobotka, l’ho affrontato col Portogallo ed è un gran giocatore".

La Slovacchia di Calzona.

"Sì, che ha fatto una grande qualificazione per l’Europeo, perdendo solo contro di noi. Lo conosco poco ma mi sembra un ottimo tecnico, il Napoli sta giocando meglio, dovremo fare attenzione. Anche perché, sempre per insistere sulla stranezza del calcio, noi rispetto all’andata abbiamo perso due giocatori importanti come Pedri e De Jong e loro hanno acquistato fiducia e morale. Sarà durissima ma il Barça è una delle più grandi istituzioni del calcio mondiale e abbiamo una rosa ampia e qualificata per passare il turno".