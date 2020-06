Barcellona su Fabiàn: risposta secca del Napoli che ha una strategia

Nessuno tocchi Fabiàn. In casa Napoli appare chiara la strategia studiata dal club per trattenere il centrocampista spagnolo dalle tante offerte che stanno arrivando soprattutto da Real Madrid prima e Barcellona in questa fase. Lo ribadisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come il Napoli abbia ribadito al club blaugrana che ‘Fabiàn non si vende al Real Madrid per 80 mln, figurarsi se per una cifra inferiore va in Catalogna’

A tal proposito il club azzurro è al lavoro per rinnovare il contratto dello spagnolo, attualmente in scadenza nel 2023: a fine stagione incontro per valutare prolungamento ed adeguamento economico vicino ai 4 mln a stagione.