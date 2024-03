Barcellona, ter Stegen: "Occhio, Napoli migliorato tanto con Calzona! Meret? Di alto livello"

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa, cominciando dalla solidità difensiva ritrovata: "Vogliamo mantenere la porta a zero perché poi la possibilità di segnare c'è sempre. Ultimamente ci stiamo riuscendo bene".

Dall'andata ad oggi il Napoli è migliorato? Ora è più solido.

"All'andata c'era già il nuovo allenatore, seppur da poco, ma già si rivelò una squadra competitiva, che tiene palla, attacca, ed è migliorato moltissimo in queste ultime settimane. Noi facciamo la nostra strada, a noi non deve riguardare e pensare solo a giocare bene a calcio".

Domani vi giocate la stagione?

"Siamo concentrati sulla partita, se pensiamo ad altro sbagliamo, conterà solo il risultato. Tutti noi vogliamo passare, pensiamo solo all'obiettivo ".

Qual è il messaggio che dai ai giovani? Qual è la sensazione?

"Siamo in un buon momento, vogliamo passare, l'anno scorso non ci siamo riusciti e c'è allegria per giocare questa partita così bella. Tutti vogliono sentire l'inno Champions. C'è entusiasmo, vogliamo sia un successo".

E' la tua nona stagione qui. E' da tempo che non arrivi in fondo in Champions.

"Sì, ci siamo arrivati vicini, per errori nostri. Noi cerchiamo sempre di provarci, un giorno torneremo in finale, domani può essere una tappa per cambiare le cose. E' più importante pensare a domani che a tutto il resto".

Sulla crescita del 17enne Cubarsi.

"Sta facendo un lavoro spettacolare. A livello personale poi è molto disponibile, sempre pronto a migliorarsi. È all'inizio della sua carriera, immaginatevi quanto può crescere ancora. Vive un momento di forma spettacolare e noi dobbiamo sfruttarlo".

Che ne pensi di Meret?

"E' lì da qualche anno, si alternava con Ospina, poi ha giocato molte partite, è ad un livello molto alto. Sono contento per lui, anche se non ci conosciamo, ci salutiamo e ci rispettiamo molto, gli auguro di continuare così, gli auguro il meglio ma spero domani finisca il loro sogno Champions".

Osimhen e Kvara i più pericolosi?

"All'andata abbiamo difeso molto bene dalle loro 3 punte, cerchiamo sempre di togliere le opportunità di gol, ma ne crearono una e prendemmo gol. Domani faremo in modo che non abbiano opportunità e di rendergli le cose difficili".

Vi sentite favoriti?

"Abbiamo perso giocatori importanti, soprattutto a centrocampo, credo che la sfida sarà equilibrata ma abbiamo giocatori che possono marcare la differenza e sarà un'occasione per dimostrarlo, poi giochiamo in casa e veniamo da partite che ci lasciano un buon sapore. Nelle ultime 3 non abbiamo incassato gol e siamo in una buona serie di risultati".

Cosa temete di più del Napoli?

"La loro forza è avere il pallone, far muovere la squadra rivale, noi abbiamo la stessa impostazione e punteremo a non fargli avere troppo il pallone e se lo controllano devono farlo sotto pressione. Non dobbiamo fargli controllare il gioco perché poi così creano opportunità. Ci difenderemo come all'andata, facendo bene. non dandogli troppo il pallone per fargli dominare la partita".

Sul suo ritorno.

"Credo di essere importante, per esperienza, per ciò che ho vissuto, ultimamente le cose vanno bene, sono contento di essere tornato dopo un periodo non così bello".

Che messaggio mandi ai tifosi per questa gara così importante?

"E' importante, come l'andata. Ma qualsiasi gara per noi è importante, abbiamo ancora il campionato da finire e Champions da fare al massimo, dando tutto per raggiungere il trionfo. Ho tanto voglia che arrivi domani".