Bayern su Osimhen? Tuchel: "Se ne parlassi Spalletti si chiederebbe perché non tengo la bocca chiusa..."

Negli ultimi giorni si sono rafforzate le voci di un interesse del Bayern Monaco per Victor Osimhen, con tanto di benestare arrivato anche da Thomas Tuchel. Pubblicamente però l'allenatore dei bavaresi non si sbilancia e in conferenza stampa, a precisa domanda sul centravanti nigeriano, risponde così:

"Ho una mia opinione al riguardo, ma so come funzionano le cose nel calcio: se dicessi qualcosa al riguardo e arrivasse in Italia, allora il mio collega (Spalletti, ndr) direbbe: 'Perché Thomas non tiene la bocca chiusa?'. Per questo non parlerò di giocatori di altri club".