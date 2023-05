Benitez: “Sono pronto per una nuova sfida. A Napoli ho vinto facendo crescere la rosa"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a ‘The Coaches Voice’ in cui ha parlato del suo futuro e non solo

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a ‘The Coaches Voice’ in cui ha parlato del suo futuro e non solo: "Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l'Everton ho lavorato duramente per restare aggiornato. Il calcio cambia e per questo ho studiato diverse squadre. Come giocano col 3-4-3 o col 5-4-1 o contro una squadra che ha l'80% di possesso palla. Proprio come all'inizio del mio viaggio, guardo sempre il calcio e studio. Farò in modo di essere pronto per la prossima sfida, qualunque essa sia.

Avventura a Napoli? Il presidente voleva una ricostruzione dopo che il club aveva venduto Edinson Cavani al PSG. Prendemmo Gonzalo Higuaín, Raúl Albiol, Dries Mertens, José Callejón, Pepe Reina, Duván Zapata - e poi, a gennaio, Jorginho e Faouzi Ghoulam. Quello era un periodo in cui la Juventus vinceva tutto, ma siamo comunque riusciti a vincere la Coppa Italia 2014 – solo la seconda volta che il Napoli l'aveva vinta dal 1987. La stagione successiva abbiamo vinto anche la Supercoppa Italiana. Il valore della squadra è cresciuto, abbiamo portato più giocatori tra cui Kalidou Koulibaly per quello che si è rivelato un prezzo incredibile - circa 7 milioni di euro dal Genk. Abbiamo preso Higuaín per 40 milioni di euro e poi lo abbiamo venduto per 90 milioni di dollari alla Juventus”.