Berlusconi: "Stavo per prendere Maradona! Il Milan l'avrebbe aiutato a non fare certi errori..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi ha raccontato del mancato trasferimento di Maradona al Milan

TuttoNapoli.net

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi ha raccontato del mancato trasferimento di Maradona al Milan sotto la sua gestione: "Un rimpianto profondissimo, e non solo perché Maradona è stato il più grande giocatore della sua generazione. Era una persona fragile, forse la disciplina e l’attenzione ai singoli che c’era nel mio Milan lo avrebbero aiutato a evitare alcuni errori. Però quel giorno, parlando con lui, mi resi conto di una cosa: Maradona era Napoli, era il simbolo e la bandiera del più grande Napoli della storia, almeno fino ad oggi. Le bandiere non si comprano e non si spostano.