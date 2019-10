Bocciatura per Lozano: "Fa il solletico al Genk, non salta mai l'uomo. Corre pochissimo..."

Continua a non convincere Hirving Lozano. Male il messicano anche contro il Genk dove ha giocato punta e poi esterno.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Ai margini del gioco. Spento. Qualche guizzo quando viene spostato esterno a sinistra, solletico al Genk".

Voto 4 per Il Mattino: "Non combina nulla di meglio rispetto a Milik, con l'aggravante che non si trova manco al momento giusto e al posto giusto. Corre pochissimo, non salt amai l'uomo. Prestazione fuori fase".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "E' alla disperata ricerca di se stesso, della giocata e della condizione che ancora sembra un punto interrogativo. Va a sinistra con Mertens e poi sempre da seconda punta e pare senza più "sua" la partita".