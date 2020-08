Boga caldo, contatti costanti con agenti e Sassuolo. Dall'entourage: "Non è ancora chiusa"

L'obiettivo numero uno del Napoli per sistemare la fascia destra d'attacco è Jeremie Boga. Stando a quanto scritto da Il Mattino, il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia Dortmund, ma c'è ancora un po' di distanza con il Sassuolo. La richiesta è di 40 milioni, la proposta azzurra è di 25 milioni più il cartellino di Amin Younes (che però il club neroverde non valuta 15 milioni).

CONTATTI COL SASSUOLO - Tra le due società, comunque, i contatti sono continui e vengono portati avanti, oltre che tramite Daniel Boga (fratello-agente dell'esterno), con Paolo Busardò, intermediario al lavoro per far quadrare i conti nella trattativa. Anche con Boga c'è un po' di distanza: il Napoli offre un milione e mezzo a stagione, il giocatore ne chiede poco meno di 2,5. Dopo la partita di Champions League è previsto un nuovo incontro, intanto l'entourage risponde così a chi chiede se l'affare può essere chiuso a breve: "Non ancora".