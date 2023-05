Boom turismo con lo scudetto: numeri da record e c'è un primato per il 2 giugno

Lo scudetto è come il Vesuvio: se ne parla ovunque, lo cercano i turisti, si fa ammirare, è diventato attrazione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scudetto è come il Vesuvio: se ne parla ovunque, lo cercano i turisti, si fa ammirare, è diventato attrazione. Arrivano da ogni parte del mondo: Argentina, Sud America, Australia, Francia, Corea, Georgia. I numeri del 2023 sono da record. Come scrive il Corriere dello Sport, si è registrato un +30% rispetto ai dati del 2022, anno record prima dei nuovi flussi. Dal 25 aprile e fino al 4 maggio, data dello scudetto, Napoli ha accolto oltre 400mila arrivi tracciati, ovvero individuati attraverso prenotazioni per alberghi, B&B e ogni altra struttura ricettiva. Non solo: per il ponte del 2 giugno, Napoli è la prima città in Italia per gli italiani per numero di prenotazioni su Booking.